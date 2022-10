Atalanta-Lazio, Romero nel pre: “Dovremo essere perfetti per vincere oggi. Spero di avere presto delle opportunità”

La Lazio è pronta ad affrontare l’Atalanta. I biancocelesti, in questa 11° giornata di Serie A, saranno di scena a Bergamo. Per la prima volta in questa stagione, il grande assente sarà Ciro Immobile. Rimanendo al reparto offensivo, a meno di un’ora dal fischio iniziale, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto Luka Romero, esterno biancoceleste. Queste le sue parole sul match contro i nerazzurri:

“Ci aspetta una partita importante e difficile, dovremo essere perfetti per vincere oggi. Ringrazio Sarri per avermi paragonato in futuro a Pedro, che è una leggenda.

Voglio migliorare, mi alleno ogni giorno per quello. Spero di avere presto delle opportunità per dimostrare di essere pronto. Siamo cresciuti molto sotto ogni aspetto rispetto allo scorso anno ed in campo si vede”.

