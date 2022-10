Atalanta-Lazio, Zaccagni:

La Lazio ha vinto a Bergamo contro l’Atalanta nonostante la pesante assenza del capitano Ciro Immobile. La fascia l’ha ereditata Milinkovic, il ruolo di punta Felipe Anderson. Proprio Felipe ha contribuito alla vittoria siglando il raddoppio nel secondo tempo. Benché non fosse in campo, Immobile non ha lasciato sola la sua Lazio. Come si vede dalle storie Instagram della moglie Jessica, infatti, il bomber era seduto davanti al televisore mentre coccolava il nuovo arrivato Andrea. Infine, dopo la vittoria, ha postato una storia lui stesso in cui ha scritto: “Tanta roba ragazzi. Goduria!” accompagnato da diverse emoji con la bavetta alla bocca.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: