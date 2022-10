Imbattibile Provedel: 569 minuti senza subire gol

La Lazio continua ad avere la miglior difesa del campionato. Il merito non è solo dei centrali, ma anche e soprattutto del nuovo portiere arrivato quest’estate: Ivan Provedel. L’ex portiere dello Spezia continua a macinare record e ora si porta al quarto posto della top ten dei portieri con maggiore imbattibilità in biancoceleste. Per lui, infatti, sono 569 i minuti consecutivi senza subire gol in Serie A.

