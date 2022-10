La Lazio in trasferta orfana di Immobile: i numeri in campionato

Nel momento più delicato della prima parte di stagione, la Lazio dovrà fare a meno dell’apporto del suo capitano, con Ciro Immobile che fino a questo momento condivideva il primato nella classifica marcatori assieme a Vlahovic ed Arnautovic. A fronte di un assenza così pesante, soprattutto in virtù dei big match che attendono i biancocelesti da qui fino alla sosta per il Mondiale, Maurizio Sarri dovrà studiare delle mosse alternative per cercare di arginare le perdite dal punto di vista realizzativo. Poco fa il tecnico ha dichiarato in conferenza stampa “Se la squadra andrà in difficoltà senza di lui vorrà dire che siamo ancora immaturi“: probabilmente un tentativo quello del mister toscano di responsabilizzare ancor di più il resto della rosa. Tenendo conto del complicato esame di Bergamo, andiamo a vedere quali sono stati i risultati raggiunti dalla Lazio in Serie A, quando i biancocelesti hanno giocato in trasferta senza Immobile, sin dal suo arrivo a Roma.

Tutto inizia nella stagione 2016-2017, in cui l’unica assenza del bomber di Torre Annunziata è quella del derby di ritorno contro la Roma, dove la Lazio trionfa per 1-3 nonostante il rigore clamorosamente concesso ai giallorossi per un presunto fallo su Strootman.

Nel 2017-2018, Immobile salta tre trasferte: la prima proprio a Bergamo contro l’Atalanta, in uno spettacolare 3-3 segnato dalla splendida doppietta di Milinkovic-Savic. La seconda si gioca invece a San Siro, nella sconfitta per 2-1 contro il Milan viziata dal gol di mano segnato da Cutrone, dove non intervenne il VAR. L’ultima è probabilmente quella più dolorosa, dato che stiamo parlando del match point di Crotone per la qualificazione in Champions League, quando la Lazio non andò oltre il 2-2.

Sempre presente nel 2018-2019 e nel 2019-2020, Immobile torna a mancare in trasferta nella stagione 2020-2021, nelle due sconfitte contro Sampdoria e Sassuolo: 3-0 a Marassi, e 2-0 a Reggio Emilia.

Nell’ultima stagione, con Sarri alla sua prima stagione alla Lazio, il centravanti partenopeo salta quattro trasferte: Bologna-Lazio, quando i biancocelesti persero con un secco 3-0 al Dall’Ara, nella vittoria di Venezia arrivata per 1-3, nella trasferta di Udine, dove la Lazio non riuscì ad andare oltre al pareggio per 1-1, e nel pareggio dell’Allianz Stadium contro la Juventus, quando Milinkovic regalò l’Europa League allo scadere del recupero.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: