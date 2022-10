Betis Siviglia, infortunio per l’ex Lazio Luiz Felipe: tornerà dopo il Mondiale

Intervenuto sule frequenze di Radiosei, l’ex biancoceleste Bruno Giordano ha commentato la strabiliante ed importantissima vittoria ottenuta ieri contro l’Atalanta per 0-2.

Queste le sue parole:

“Ieri a Bergamo abbiamo visto la perfezione. Tutto quello che la Lazio ha provato l’ha riversato in campo contro una squadra che aveva tutto per metterti in difficoltà. È sembrato tutto semplice, c’è stata la perfezione sotto ogni punto di vista. Dalla qualità del gioco alla convinzione, dal controllo al pressing, passando per il ritmo. È stata una gara talmente bella che è dura pensare possano essercene altre. Giocava 1-2 tocchi, ma con velocitá e dinamismo, gli avversari non potevano non arrivare un attimo dopo nella pressione. Quando giochi così è dura per chiunque. Sarebbe stata dura anche per Napoli e Milan”.

