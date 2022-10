Buon compleanno Cesar: l’ex Lazio compie oggi 48 anni

L’ex calciatore della Lazio Cesar Aparecido Rodrigues, noto semplicemente come Cesar, compie oggi 48 anni. Nato a San Paolo nel 1974, “Cesaretto” ha avuto una lunga esperienza in biancoceleste, prima da calciatore e poi come allenatore delle giovanili dal 2011 al 2013. L’ex ala ha vestito la maglia della Lazio per 86 volte, segnando 13 gol e vincendo anche la Coppa Italia nel 2003. Un gol che tutti ricordiamo è quello del raddoppio nel derby del 6 gennaio 2005.

