CHAMPIONS LEAGUE | Il Milan travolge la Dinamo Zagabria. Perde la Juve contro il Benfica

Il Milan passa in vantaggio contro la Dinamo Zagabria con Gabbia. Nella ripresa segnano Leao, Giroud su rigore e Ljubicic. Due opportunità per gli ospiti con Kjaer e Rebic. I rossoneri vincono per 4 a 0.

Invece, al Da Luz il Benfica sblocca la partita con Silva e arriva il momentaneo pareggio con Kean. Successivamente i padroni di casa tornano in vantaggio con il rigore che porta la firma di Joao Mario e aumentano le distanze con la rete di Rafa. Nella ripresa è sempre Rafa a segnare e arrivano i gol di Milik e McKennie. Il Benfica vince sulla Juventus per 4 a 3.

