FORMELLO – Luis Alberto torna ad allenarsi con la squadra.

L’ex calciatore Cristian Brocchi è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 FM:

“I risultati di Sarri si stanno vedendo, è passato dal 3-5-2 di Inzaghi al 4-3-3, ottenendo grandi numeri. Gli serviva solamente tempo. Sarri cura sempre la fase difensiva, è maniacale, oltre a far giocare bene le sue squadre. La Lazio è da prima fascia, poi nel calcio la differenza la fanno anche gli episodi.

Romagnoli? Al Milan ha sofferto i modi di difendere di Pioli, che non esaltavano le sue qualità. Alessio non si discute, il gioco di Sarri esalta le sue caratteristiche migliori, è più idoneo per lui. Parliamo di un grande difensore. Il fatto di indossare la maglia che tifa poi è un valore in più.

Per me la Lazio sarà sempre speciale, non dimenticherò mai l’affetto dei tifosi, che mi hanno dato tanto. Ci sarà sempre rispetto da parte mia. Seguo ancora i biancocelesti, giovedì sarò all’Olimpico per l’Europa League. La Lazio avrà voglia di riscatto, dopo la pesante sconfitta in Danimarca. Anche questi episodi fanno parte del percorso di crescita.

I miei primi mesi a Roma sono stati difficili perché venivo da tanti anni al Milan, ripartire da zero in un ambiente nuovo non è stato facile. Quando invece ho capito tutte le nuove dinamiche, mi sono sentito a casa e da lì è nato il mio legame con la Lazio”.

fonte SSLazio.it

