Giudice sportivo, multe per Roma e Lazio: nessun provvedimento per Karsdorp

Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo in merito alla giornata di campionato terminata ieri sera. Roma e Lazio pagheranno una multa rispettivamente di 15.000 euro per i cori contro la tifoseria avversaria e di 3.000 euro per aver lanciato un bicchiere semipieno all’interno del campo di gioco. Confermate le ammonizioni per Milinkovic, che entra in diffida, e per Danilo Cataldi. Nessun provvedimento, invece, per Karsdorp.

