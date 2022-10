Lazio-Salernitana, il presidente Iervolino non ci sarà: salta la sfida con Lotito

Dopo la seduta di scarico di ieri, i biancocelesti nel pomeriggio odierno sono tornati ad allenarsi a Formello nel pomeriggio odierno, in preparazione del match casalingo contro il Midtjylland. La notizia di giornata è il ritorno in campo di Luis Alberto, che è tornato ad allenarsi oggi con il resto dei compagni. La squadra ha iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, incentrata su torello e attivazione atletica, seguita da una fase di rapidità. Successivamente è stato il momento delle prove tattiche, con due formazioni schierate in campo con il 4-3-3.

Verso la gara di giovedì, pronto Hysaj dal primo minuto vista la squalifica di Lazzari. Per quanto riguarda la coppia di centrali potrebbero tornare in campo sia Patric che Gila, mentre a centrocampo da capire se Basic potrà trovare spazio dall’inizio, valutando sia la gestione di Milinkovic che quella di Luis Alberto. Da capire anche se in avanti ci potrà essere spazio per Cancellieri dal primo minuto.

