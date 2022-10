Lazio-Midtjylland, Capellas in conferenza: “Usero tutti i giocatori in forma come Sarri”

Alla vigilia del match tra Lazio e Midtjylland, in programma domani alle 18:45, ecco le parole del tecnico dei danesi Capellas in conferenza stampa.

Userà tutte le riserve?

“Userò i giocatori che sono in forma come farà Sarri“.

Come preparerà la partita?

Domani è un nuovo contesto. Abbiamo analizzato la gara ma dobbiamo essere attenti

Che partita si aspetta?

“La partita dell’andata è stata la migliore in Europa della squadra. La squadra che vince continua a vincere, anche se può suscitare una reazione negli avversari. Non giocheremo per il pareggio ma proveremo a vincere.

Mi aspetto una gara intensa, ci saranno occasioni per entrambe le squadre e potrebbero esserci delle sorprese.

Passerà il turno la squadra più concentrata.

È stata una partita importante quella dell’andata ma è il passato passato; ci sono state delle reazioni in Spagna perché Pedro è un giocatore spagnolo.

Ci siamo divertiti.

Ciro, Pedro e Felipe sono importanti per la Lazio. Se mi accontento del pareggio? Dipende, ora non posso rispondere

Ho allenato Pedro nell’accademia giovanile spagnola. Faceva benissimo quello che Guardiola chiedeva. In genere non sono amico con i giocatori: non mi appartiene fare amicizie.

Per me ogni partita è diversa. Avremo un approccio diverso e ci saranno emozioni differenti. A volte prepariamo degli schemi, ma possono essere cambiati in corsa”.

