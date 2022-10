Lazio, finalmente la vittoria in Europa League: ecco le reazioni social dei giocatori – FOTO

In seguito all’aggressione avvenuta nella serata di oggi in un centro commerciale di Assago, che ha portato anche ad una vittima, la Lazio ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Twitter di vicinanza per i familiari della persona che ha perso la vita, ma anche di vicinanza per Pablo Marì, difensore del Monza: “La S.S. Lazio rivolge un pensiero commosso ai familiari della vittima dell’aggressione ad Assago e gli auguri di pronta guarigione a tutti i i feriti. Un abbraccio speciale a Pablo Marì con l’augurio di vederlo in campo al più presto”.

La S.S. Lazio rivolge un pensiero commosso ai familiari della vittima dell’aggressione ad #Assago e gli auguri di pronta guarigione a tutti i i feriti.

Un abbraccio speciale a @PabloMV5 con l’augurio di vederlo in campo al più presto. — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 27, 2022

