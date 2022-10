MOVIOLA | Stefanski dirige con ordine il match: due gol annullati nel finale

La Lazio conquista tre punti preziosi in ottica passaggio del turno. Contro il Midtjylland finisce 2-1 per i biancocelesti. Nella ripresa, mister Sarri ha mandato in campo anche Luka Romero. Il giovane argentino, a match concluso, è intervenuto in zona mista. Queste le sue parole in risposta alle domande dei giornalisti presenti:

“Mi sento molto bene, sono contento per la vittoria perché era necessaria per continuare. Avverto l’amore dei tifosi della Lazio nei miei confronti, sono molto contento. Sarri è molto importante per la mia crescita, in allenamento mi spiega cosa mi manca e mi permette di lavorare bene. Cosa ho detto a Pedro per la palla all’ultimo minuto? Niente, che è normale, aveva fatto la giocata e aveva guardato qualcos’altro. Sono comunque felice perché mi aiuta molto. Non stiamo ancora pensando al derby, pensiamo partita per partita. Naturalmente ho voglia di giocare, ho molta fame, però quando nei pochi minuti in campo do il meglio di me. Quando Sarri mi ha messo in campo mi ha detto di fare ciò che so fare. Futuro? Io voglio stare qui alla Lazio, mi piace l’ambiente, mi piacciono i giocatori. Sono felice, spero di giocare un po’ di più. Sarei pronto a giocare anche da prima punta. Immobile è molto importante per noi, ma abbiamo tanti giocatori che possono fare bene al suo posto.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: