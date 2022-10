UEL, conferenza Capellas: “Siamo delusi, ma in totale abbiamo fatto 6 gol ad una squadra che in A ne ha presi 5”

Termina 2-1 la gara di Europa League dell’Olimpico tra la Lazio e il Midtjylland. Il tecnico dei danesi Albert Capellas ha analizzato la sfida in conferenza stampa: “La mia sensazione della partita è positiva, è stata una buona partita contro una buona squadra. Sapevamo sarebbe stato difficile, in totale abbiamo fatto 6 gol ad una squadra che in A ne ha presi 5. Siamo delusi, ma c’è stata una bella intensità. Isaksen in Serie A? Potrebbe arrivarci, ma con tanti soldi. Ha molto potenziale, ora sta facendo bene con poi vedremo il futuro; ne abbiamo tanti di giocatori altrettanto bravi. Sarri? Ho molto rispetto per lui, ha studiato come far giocare la squadra. Cosa mi aspetto dall’ultima gara di Europa League? Dobbiamo vincere e aspettare i risultati delle altre, non penso all’eventuale Conference“.

