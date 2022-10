UEL | Lazio-Midtjylland, Gila: “Dovevamo vincere questa partita, siamo contenti. Mi sono inserito bene, devo ancora crescere in molti aspetti”

Oltre a Romero, al termine di Lazio-Midtjylland, in zona mista è intervenuto anche Mario Gila, difensore centrale biancoceleste. Queste le dichiarazioni dello spagnolo ai giornalisti presenti: “Momento importante. La Lazio doveva vincere questa partita e lo ha fatto. Sensazioni di squadra buona, siamo contenti.

Mi sono inserito molto bene. Con mister Sarri è facile imparare calcio, perché un calciatore spagnolo non controlla tanto la situazione tattica. In questo caso Sarri è un buon allenatore per imparare questa situazione. Il calcio della Lazio sta funzionando bene. Romagnoli? Stare al suo fianco è una fortuna. E’ un giocatore con molta esperienza, io mi ci trovo bene.

Patric è un buonissimo calciatore, ora è fuori per un problema al ginocchio. Penso che noi quattro centrali componiamo una forte difesa. Sono contento per questo e per la vittoria. La squadra doveva fare i tre punti, abbiamo cominciato male con un errore personale, ma dopo siamo usciti bene da questa situazione.

La miglior difesa del campionato? Ci si sente bene, subiamo pochi gol ed abbiamo una buona sensazione in campo. E’ una cosa positiva anche per la classifica, ora abbiamo vinto, aspettiamo la prossima partita di Europa League per provare a ripeterci e qualificarci.

Devo crescere in molti aspetti ancora. Devo essere più maturo, più concentrato tatticamente in un campionato così importante come la Serie A. Un altro aspetto che devo migliorare è la tranquillità in campo, ma con questa squadra e con questo mister, credo siano facili da imparare.

La Serie A è un campionato difficile, sappiamo che Napoli e Milan sono avanti, ma noi dobbiamo pensare a noi seguendo su questa strada.

Derby? Ho visto qualche partita prima, si sa già la situazione che si vive tra Lazio e Roma. Dobbiamo preparare bene la partita per cercare di vincere, sappiamo quanto è importante questa partita”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: