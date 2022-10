UEL | Lazio-Midtjylland, Sarri: “Buona partita di Cancellieri e Marcos Antonio. Milinkovic? Può fare molto di più”

Al termine del match vinto contro il Midtjylland, è intervenuto ai microfoni di Sky il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri. Ecco le sue parole: “La partita ce la siamo complicata col primo gol per un nostro errore. Si poteva risolvere e chiudere molto prima, ma la produzione offensiva è stata buona. Cancellieri è giovane, ha fatto bene stasera anche se meglio da esterno che da centravanti, ma è la normalità. Ha fatto una buona partita, così come Marcos Antonio, anche se è stato coinvolto nel loro gol. Lì c’è stato un concorso di colpe, anche del terreno. Poi ho visto che Marcos ha gestito tantissimi palloni, ha grande qualità di palleggio. Entrambi hanno fatto buone partite, ma sono soddisfatto della squadra in generale. Vecino è un giocatore totale, ha tutto: è pericoloso, aiuta in difesa. Sono molto soddisfatto di lui ed ero contento già all’idea che potesse arrivare. Mi diverto a guardare la Lazio giocare? Se mi diverto io in allenamento loro lo trasferiscono in partita. E’ una squadra disponibile, mi dà gusto in allenamento. Abbiamo qualità tecniche di discreto livello, in certe situazioni quando le tiriamo fuori sono anche divertenti da vedere. Milinkovic il migliore in Italia? Non gli va detto, io non gli faccio mai troppi complimenti perché può fare molto di più e ne sono veramente convinto. E’ un grandissimo giocatore e può diventare ancora di più”.

L’allenatore biancoceleste, è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la vittoria per 2-1 contro il Midtjylland: “Era importante vincere, ma tanto questo girone si deciderà all’ultimo minuto dell’ultima partita. Ci sarà ancora da lottare, ora pensiamo alla Salernitana in campionato, è una partita importantissima per noi.

Abbiamo preso gol per un nostro errore, anche se va detto che palleggiare rasoterra per noi è dura. Dal 20esimo del primo tempo la partita era in mano nostra. L’unico rammarico è che abbiamo creato tanto e si poteva chiudere ampiamente e prima.

Sette partite in 21 giorni sono pericolosissime per tutti, sia a livello mentale che fisico. Qualche ragionamento sul minutaggio dei calciatori bisogna farlo, anche se mi piacerebbe andare partita per partita senza pensare a quella successiva. Il calendario però non ce lo permette.

Cancellieri ha giocato una buona gara, meglio da attaccante esterno che centrale, ma questo è normale attualmente. Ha giocato bene anche Marcos Antonio, ha avuto personalità e una buona qualità nel palleggio. Luka Romero è entrato molto determinato, è bello vedere un giovane così. Deve crescere su alcune situazioni, ma è un calciatore giovane che va capito”.

