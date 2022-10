Halloween festeggiato in anticipo a casa Immobile – FOTO

Dopo il successo europeo andato ieri in scena all’Olimpico contro il Midtyjlland, i biancocelesti sono tornati ad allenarsi a Formello nel pomeriggio, in vista della sfida contro la Salernitana. Oltre a Immobile assenti Patric, Gila e Bertini. Una fase di riscaldamento ha aperto la seduta odierna: da una parte i titolari e il lavoro di scarico, dall’altra il resto del gruppo, che ha svolto la consueta fase di attivazione muscolare. Successivamente i due gruppi si sono ricongiunti per le prove tattiche, nelle quali Cancellieri ha agito da centravanti, sulla scia di quanto fatto ieri sera nella prima mezz’ora del match. L’allenamento è terminato con delle esercitazioni su palle inattive.

Per la sfida con la Salernitana pronto il rientro dal primo minuto di Lazzari e Gila, con i dubbi maggiori che restano in mezzo al campo, per capire come e se sarà gestita la diffida di Milinkovic-Savic, e per vedere chi tra Luis Alberto e Vecino partirà dal primo minuto.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: