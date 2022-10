Cataldi nel match program: “Salernitana squadra in fiducia. Mi manca il gol”

Il nodo di questi giorni non è ancora sciolto. Milinkovic gioca perchè tutte le gare valgono tre punti e per dimostrare la maturità di squadra e giocatore nonostante la diffida, Milinkovic no perchè meglio non rischiare un giallo e preservarlo in vista di Feyenoord e derby. Due soluzioni, entrambe valide ma ancora nessuna decisione certa. Con il serbo in campo ci potrebbe essere il rilancio di Luis Alberto dal primo minuto con Cataldi in cabina di regia, l’alternativa allo spagnolo è ovviamente Matias Vecino. Davanti pochi dubbi con Felipe Anderson al centro del tridente, Pedro a destra e Zaccagni a sinistra. Ciro Immobile ha ripreso a correre, l’obiettivo è di rivederlo in gruppo la prossima settimana mantenendo viva la speranza di averlo a disposizione per il derby. Dietro non si è allenato Patric per un fastidio al collaterale per cui spazio alla coppia Casale-Romagnoli al centro della retroguardia con il rientrante Lazzari a destra e Marusic sulla corsia mancina a protezione di Ivan Provedel.

