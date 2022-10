GdS | Tridente, difesa e singoli: ecco le certezze di Sarri

Momento-sì per la Lazio. La striscia di nove risultati utili positivi, ancora in corso, è stata resa possibile grazie a mister Sarri che ha saputo far crescere i singoli, rimesso in piedi la difesa e reso il “tridente leggero” comunque pericoloso, anche senza Immobile.

I giocatori cresciuti maggiormente sono Zaccagni, Anderson, Cataldi, Lazzari e Provedel. Quest’ultimo ha infatti in piedi il record dei clean sheet consecutivi: ben 5 in campionato. Ciò è anche merito della difesa: la solidità, infatti, arriva da dietro, con Romagnoli e Casale che da new entry sono riusciti ad alzare un muro invalicabile davanti a Provedel.

Vecino è un’altra new entry di cui non si può più fare a meno. Per Maximiano giudizio sospeso, mentre i tre che sembrano ancora indietro sono Gila, Cancellieri e Marcos Antonio. Accelerare il loro inserimento è fondamentale per avere maggiori alternative in una stagione piena come questa.

Sarri, però, riesce a trasformare un problema in una risorsa in più. Si è visto con l’assenza di Immobile, che aveva gettato nello sconforto più totale i tifosi, ma il tecnico ha trovato una soluzione efficace: il tridente leggero Pedro-Felipe-Zaccagni. La squadra ha cambiato modo di giocare, ma il risultato c’è sempre. Dunque, la Lazio ha trovato vie alternative per andare in gol nonostante l’infortunio del centravanti.

Infine c’è Luis Alberto: ultimamente non è sceso in campo per degli acciacchi fisici, come confermato più volte dal tecnico. Prima di questo momento, comunque, è spesso partito dalla panchina, ma ogni volta che tocca il campo il Mago risponde presente risolvendo partite. Domani contro la Salernitana potrebbe tornare titolare.

La Gazzetta dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: