Immobile brucia le tappe: l’attaccante della Lazio si allena in palestra – VIDEO

Ciro Immobile continua a lavorare per tornare al più presto in campo. L’attaccante della Lazio ha subito una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro orami quasi due settimane fa, e il suo rientro non sembrava essere imminente. Tuttavia, la voglia del Capitano di aiutare la propria squadra nelle importanti sfide che precedono il Mondiale è tanta, e per questo si è da subito messo al lavoro per recuperare in fretta. Dopo gli esercizi di riabilitazione in acqua svolti qualche giorno fa, oggi Ciro ha postato sulle proprie stories di Instagram il lavoro atletico fatto in palestra, dove appare abbastanza scattante nei movimenti. Il bomber della Lazio potrebbe dunque bruciare le tappe, facendo ritorno prima dl previsto. In tal senso, lunedì verranno svolti nuovi esami per determinare meglio una possible data effettiva del suo rientro.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: