SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto ciò che c’è da sapere sulla Salernitana

Domani alle 18 si giocherà a Roma la sfida tra Lazio e Salernitana, valida per la 12esima giornata di Serie A. I biancocelesti vengono da una grande vittoria contro l’Atalanta a Bergamo per 0-2, avvenuta tra l’altro senza il bomber Ciro Immobile ancora infortunato.

LA SALERNITANA – I granata attualmente si trovano a metà classifica, precisamente all’undicesimo posto, a quota 13 punti. Hanno una differenza reti in negativo, con 13 gol fatti e 16 subiti. La Salernitana viene dalla vittoria contro lo Spezia, arrivata per 1-0 con il gol di Mazzocchi. Oltre a quella di sabato, hanno vinto altre due volte, contro la Samp (4-0) e contro il Verona (2-1). Le sconfitte sono 4, così come i pareggi: le prime sono arrivate contro la Roma, il Lecce, il Sassuolo e l’Inter; i secondi contro l’Udinese, il Bologna, l’Empoli e la Juventus.

LA FORMAZIONE 3-5-2 – Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli

LA STELLA – Boulaye Dia è l’attaccante della Salernitana attualmente più in forma. Il senegalese compirà 26 anni il prossimo mese ed è alla prima stagione in Italia. Attualmente ha giocato 10 partite, saltando solo quella con la Roma del 14 agosto, ed è andato in gol 4 volte. Ha esordito contro l’Udinese il 20 agosto giocando 45 minuti, poi pian piano si è preso sempre più spazio, mettendo lo zampino sulle vittorie contro la Sampdoria e il Verona, oltre ai pareggi contro Bologna e Empoli.

IL PRECEDENTE – L’ultima volta che Lazio e Salernitana si sono incrociate era il 15 gennaio 2022 a Salerno. I biancocelesti hanno avuto la meglio per 0-3 con la doppietta di Immobile e la rete di Lazzari.

