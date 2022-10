Lazio-Salernitana, Candreva: “Ho esultato dentro per il gran gol”

All’Olimpico la Salernitana batte i padroni di casa. L’allenatore granata Davide Nicola in conferenza stampa ha commentato l’1-3 ottenuto contro la Lazio: “Siamo partiti molto bene, stavamo facendo quello che avevamo preparato. Abbiamo commesso un errore di lettura sul gol subìto e lo accettiamo perché ci può stare, anche per bravura dell’avversario. Sono contento, i ragazzi hanno fatto una bella partita ed il fatto che per la prima volta la Salernitana ha vinto all’Olimpico è motivo d’orgoglio. Abbiamo avuto 10-15′ in cui dovevamo tenere botta, visto lo spessore dei biancocelesti: la Lazio veniva da cinque belle gare e ha preso pochi gol, farne tre oggi non è stata una cosa da poco, considerato il momento storico che loro stanno vivendo. Mi è piaciuta la convinzione con cui si è rientrati nel secondo tempo, anche quando perdevamo stavamo facendo la gara che volevamo. Loro hanno giocato giovedì, noi fisicamente stiamo tenendo bene e si è visto. Il pubblico? Ci ha dato fastidio non averlo oggi, perché ci raggiungono sempre in massa; quello che hanno fatto per noi venerdì è stato importante, sono loro che danno senso al calcio. Il mio gioco? Mi piace attaccare, ma con equilibrio; oggi abbiamo fatto una gara umile, proponendo però gioco. Ribery? E’ un nostro collaboratore per volontà di tutti, è curioso, partecipa molto, ha dei compiti e lo coinvolgiamo tanto; la speranza è che resti con noi a lungo. Bonazzoli? Sta facendo bene, si dedica molto ai compagni di reparto, a differenza degli altri che stanno facendo i cecchini; lui è molto altuista e con questi attaccanti che fanno bene posso decidere se schierarli titolari o in corsa“.

