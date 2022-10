Lazio-Salernitana, Gila nel pre partita: “Dobbiamo mantenere tranquillità e la qualità nel palleggio”

Tra pochi minuti scenderanno in campo all’Olimpico Lazio e Salernitana, in una gara importante in cui i biancocelesti cercheranno di rispondere ai successi di Juventus e Inter. Ai microfoni di Lazio Style Radio, Mario Gila ha presentato così la gara. Ecco le sue parole:

”Sappiamo che la Salernitana è una squadra forte con un rendimento fisico molto alto. Hanno vari giocatori con qualità, noi dobbiamo mantenere la tranquillità e la qualità nel palleggio avuta a Bergamo.

Vogliamo essere protagonisti all’Olimpico per portare a casa i tre punti. La buona tenuta difensiva è dovuto semplicemente al lavoro complessivo della squadra. Stiamo facendo bene in difesa.

È stato facile integrarsi grazie a Sarri e alla squadra. Siamo una formazione umile che sta ottenendo buoni risultati che rendono tutto può facile. Sono felice di essere qui”.

