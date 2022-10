Lazio-Salernitana, il dato dei biglietti venduti e dove acquistarli prima della gara

Tutto pronto all’Olimpico: tra poco più di due ore ci sarà il fischio d’inizio di Lazio-Salernitana, match valido per la dodicesima giornata di Serie A Tim. In vista dell’imminente sfida, il club capitolino ha reso noto che sono state superate le 40.000 presenze e ha ricordato che dalle 14.00 è aperta la biglietteria di Via Nigra,-Stadio dei Marmi.

