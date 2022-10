Lazio-Salernitana: le formazioni probabili

Si è conclusa oggi la dodicesima giornata di campionato di Sera A, che ha celebrato la vittoria del Napoli, che rafforza il primo posto in classifica 4 a o contro il Sassuolo, grazie a Kvaratskhelia, a segno anche oggi e protagonista con ben due assist, e a uno straripante Victor Oshimen, autore di una tripletta. Anche la Juve, in trasferta contro il Lecce, sale al 22esimo posto in classifica, momentaneamente alla pari con la Roma, grazie al gol del 2001 Nicolò Fagioli. Chiude in serata l’Inter in vantaggio 3-0 in casa con la Sampdoria, con i gol di De Vrij, Barella e Correa.

Domani in programma altre 5 partite: Empoli-Atalanta (ore 12:30), alle 15 Cremonese-Udinese e Spezia-Fiorentina, Lazio-Salernitana (ore 18) e alle 20:45 Torino-Milan. Chiudono la 12esima giornata, lunedì, Verona-Roma (ore 18) e Monza-Bologna, confermata alle 20:45 dopo che i brianzoli avevano chiesto il rinvio del match a seguito dell’accoltellamento di Pablo Marì.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: