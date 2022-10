PAGELLE – Zaccagni segna e crea, Vecino due errori che pesano! Il nervosismo divora la squadra

Provedel 5,5 – Termina la sua imbattibilità nel modo peggiore possibile. Il gol di Candreva è un gioiello, non può nulla sulla bordata di Fazio mentre forse poteva evitare il tap in di Dia lasciando scorrere il cross di Bradaric. Bravo nel sventare almeno altre due occasioni.

Lazzari 5 – Con Pedro l’intesa non è affinata come con Felipe, tante volte prova a partire ma raramente viene premiato. Dietro non è perfetto in alcune chiusure tra il tiro di Fazio e la diagonale sul cross di Bradaric che porta all’1-3.

Casale 5,5 – Non ha responsabilità sulle tre reti subite, copre bene su Bonazzoli obbligandolo ad allontanarsi dall’area biancoceleste per cercare la giocata. Tenta qualche uscita palla al piede quando la squadra era bloccata alla ricerca del pareggio.

Romagnoli 5 – Argina Piatek senza grossi affanni, va in difficoltà con Dia a campo aperto mentre i compagni cercavano di recuperarla. Primo passo falso stagionale.

Marusic 5 – In costante proiezione offensiva per aiutare a scardinare l’abbottonata difesa campana nel primo tempo. Viene sorpreso da Candreva che lo attacca alle spalle in occasione del pareggio granata e finisce anche lui per innervosirsi come tutti i compagni.

Vecino 4,5 – E’ una mezzala ma gioca praticamente da riferimento in area avversaria sfruttando i varchi che gli aprono i compagni. Il movimento è perfetto ma non può sbagliare due volte a tu per tu con Sepe prima il possibile vantaggio e poi il pareggio.

Cataldi 5 – Prestazione positiva e di personalità per un’ora. Il giallo a Milinkovic lo fa innervosire perdendo lucidità e pallone che spiana l’azione che porta all’1-3 della Salernitana.

Dall’80’ Basic SV

Luis Alberto 6 – Svaria per tutto il campo senza mai dare punti di riferimento per poi cercare la profondità, visionario il corridoio che vede per il vantaggio di Zaccagni. Si spegne nella ripresa perdendo una serie di palloni in modo anomalo con Sarri che lo toglie dal campo.

Dal 64′ Milinkovic 5 – Entra per cercare i tre punti, esce con una sconfitta e un giallo inventato da Manganiello che lo toglie dal derby di domenica prossima. Poteva evitarlo

Pedro 5 – Paga la stanchezza europea con una gara opaca, non è fortunato con l’unico guizzo in cui sfiora il palo alla destra di Sepe con una rasoiata.

Dall’80’ Cancellieri SV

Felipe Anderson 5,5 – L’impegno e i movimenti non si discutono, stasera manca la lucidità e la giocata vincente per riuscire ad abbattere la difesa di Nicola.

Zaccagni 6,5 – Con Mazzocchi il duello è appassionante e logorante per l’esterno granata che al quarantesimo capitola e il numero venti sblocca la gara. Dopo il gol diventa imprendibile, sfiora la raddoppietta e prova a dare vivacità alla manovra.

All. Sarri 5 – Una sconfitta che fa male sotto tutti gli aspetti a cui si aggiunge anche il giallo al diffidato Milinkovic. Troppe occasioni divorate e un passo indietro nella gestione mentale della partita, non può un’ammonizione far uscire dalla partita la squadra.

