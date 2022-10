Giallo a Milinkovic, Lotito: “Lasciamo stare…”. Poi il colloquio con Trentalange dopo il Consiglio Federale | VIDEO

Nonostante siano passate poco meno di 24 ore dalla sconfitta casalinga contro la Salernitana, in casa Lazio si continua a discutere sul giallo rifilato da Manganiello a Sergej Milinkovic-Savic che, diffidato, sarà costretto a saltare il derby contro la Roma in programma domenica prossima. Come riporta il sito Ansa.it, il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, all’uscita dal Consiglio Federale, ha risposto così alla domanda su cosa pensasse della discussa sanzione per il centrocampista biancoceleste: “L’ammonizione di Milinkovic? Lasciamo stare, parliamo d’altro…”.

Inoltre, concluso il Consiglio, il Presidente biancoceleste si è intrattenuto brevemente per un colloquio con il Presidente dell’AIA, Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange. Ecco il video del colloquio, riportato dal profilo ufficiale Twitter di Tuttomercatoweb.com:

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: