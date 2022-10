Lazio Women, Castiello: “In questo campionato ci sono squadre di alto livello. Ringrazio il mister per la fiducia”

La Lazio Women centra la quinta vittoria consecutiva in campionato. Nel pomeriggio di ieri, contro il Ravenna, le ragazze biancocelesti si sono imposte con un netto 3-0, rispondendo alla vittoria esterna del Napoli. Ottimo inizio quello delle ragazze di Catini in Serie B, con cinque vittorie ed un pareggio nelle prime sei giornate. Per commentare la vittoria di ieri, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuta Antonietta Castiello, centrocampista della Lazio Women. Queste le sue parole:

“Nel primo tempo fatichiamo sempre un po’, forse perché sentiamo un po’ l’angoscia di aver l’obbligo di vincere. Una volta sbloccata la sfida, puntualmente ci sciogliamo e arriviamo facilmente al gol. Non c’è solo il Napoli in questo campionato, in alto in classifica troviamo già diverse squadre di alto livello. Ci alleniamo con il massimo dell’impegno dal 16 agosto: a livello fisico ci sentiamo davanti a tutte.

C’è tanta differenza tra la Serie A e la cadetteria. Lo scorso anno non eravamo all’altezza delle grandi del nostro campionato: se dovessimo continuare così, sarà una bella gara anche quella con il Milan a gennaio. Sono molto scaramantica, alcuni rituali li teniamo segreti. Non deve mai mancare l’entusiasmo, poi in campo urge serietà.

Ringrazio mister Catini perché da sempre ha riposto fiducia in me, sin dal primo allenamento di dicembre scorso. Da quando sono alla Lazio, sento sempre che le avversarie scendono in campo contro di noi dando il massimo. Questa non deve mai essere un’arma a nostro sfavore, anzi un motivo di orgoglio. Non parlo tanto ma sono il capitano di questa squadra: lavoro molto su me stessa, sono silenziosa, provo a fare il massimo soprattutto in campo.

Non possiamo lamentarci delle nostre attaccanti: nessuna squadra in questo campionato ha un parco offensivo come il nostro. Noemi si butta su ogni pallone, lei è felice di correre attaccando la porta”.

