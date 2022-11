Roma, Mourinho: “MI rifiuto di pensare al derby. Le parole di Sarri? No comment”

Si conclude anche in secondo posticipo di questo lunedì di serie a. Ad avere la meglio è stato il Bologna, che in casa del Monza ha ottenuto il successo per 1-2. In gol per i rossoblu Ferguson e Orsolini che hanno annullato il momentaneo vantaggio di Petagna su rigore.

Termina il primo posticipo di questa Serie A tra Verona Roma con in risultato di 1-3. I giallorossi portano a casa la vittoria grazie ai gol di Zaniolo, Voloato e El Shaarawy, dopo aver subito il gol del vantaggio dai gialloblù di Dawidowicz. Quest’ultimo, sull’1-0 per il Verona è stato poi espulso per un fallo pericoloso su Zaniolo. Con il successo odierno la squadra di Mourinho si porta al quarto posto a 25 punti, scavalcando la Lazio a 24. Il Verona invece rimane penultimo a quota 5.

