Carnesecchi: “Chi non vorrebbe giocare alla Lazio?”

Marco Carnesecchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rilasciando una dichiarazione in merito al club biancoceleste che quest’estate si era interessato al portiere in prestito alla Cremonese. Queste le sue parole: “Chi non vorrebbe giocare alla Lazio? Il direttore ha spinto tanto, ma l’Atalanta non ha ceduto“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: