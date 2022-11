Giudice sportivo, la sanzione per Milinkovic e non solo

Quest’oggi il Giudice sportivo ha diramato le decisioni dopo l’ultima giornata di Serie A conclusasi ieri sera con il posticipo tra Monza e Bologna. Senza sorprese è stata confermata l’ammonizione per Milinkovic-Savic, scelta che ha fatto discutere e non poco date le modalità in cui questa è arrivata. Salterà, dunque, il derby. Insieme a lui sanzionati anche Adam Marusic e Matteo Cancellieri rispettivamente alla terza e alla prima ammonizione in stagione.

