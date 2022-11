CONFERENZA SARRI – “Teniamo all’Europa, non faremo calcoli: questo campo è una bolgia”

Domani alle 18:45 Feyenoord e Lazio scendono in campo per chiudere il girone di Europa League. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha presentato così la gara in conferenza stampa:

Nell’ottica di tante gare penserà a dei cambi? Cosa pensa di chi ha giocato meno minuti come Marcos Antonio?

“Ha difficoltà di tutti coloro che arrivano in Italia da un paese diverso per calcio e cultura. Non penso che uno possa attraversare un tale cambiamento senza difficoltà. Non penso ne al derby ne alla Salernitana, penso solo a domani, chi sta bene domani gioca e deve giocare al massimo delle proprie possibilità. Se non aggredisci le partite le subisci“.

Quanto tenete a questa Europa? c’è timore per la Conference League?

“Ci teniamo, il nostro girone andrà a finire come quello del Tottenham ieri, che ha visto tutto il repertorio durante i novanta minuti, è pensabile che domani sarà una situazione simile. Non faremo calcoli, dobbiamo cercare di passare per primi e a fine partita faremo i calcoli“.

Vi giocate molto in una settimana, qual è il tuo ruolo in una settimana del genere? Luis Alberto?

“Nell’economia del campionato la partita di domenica è l’undicesimo. I primi due giorni sono stato incazzato, perchè non si può perdere una partita per nervosismo e per mancanza di lucidità, prendere un gol ci sta ma non c’è stata una reazione di squadra e ognuno ha cercato di risolvere la situazione per conto proprio. E’ chiaro che non mi ha fatto piacere, i primi giorni sono stati all’insegna dell’incavatura, poi ci si è proiettati su questa partita. Luis Alberto non è in un momento di grande condizione fisica, ma dalle grandi qualità tecniche“.

Domani che partita sarà? Milinkovic come lo ha visto?

“Qui è una bolgia, se pensi di uscire con uno 0-0 non ne esci: giochiamocela. Milinkovic l’ho visto emotivamente come me, con un’ammonizione del genere è normale prendersela, non c’è molto da dire. In cinquant’anni di calcio non ho mai visto un episodio del genere“.

