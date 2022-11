Formello| Immobile corre verso il recupero – FOTO

Allenamento differenziato con corsa in scarpe da ginnastica per Ciro Immobile, che è rientrato questa mattina a Formello. L’attaccante della Lazio, che è stato assente in campo per una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata in Lazio-Udinese del 16 ottobre scorso, sembra aver migliorato le sue condizioni anche se resta incerta la sua presenza per il derby del 6 novembre. In ogni caso il suo obiettivo rimane recuperare prima della sosta per il mondiale. Dopo la corsa Immobile è rientrato in palestra.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: