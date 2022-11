Roma-Lazio, ecco la designazione arbitrale

Settimana infernale per la Lazio tra Feyenoord in Europa League e il derby di domenica. Sarri non vuole cali di tensione, la concentrazione deve essere tutta canalizzata a domani visto che in palio ci sta il passaggio del turno. L’unico indisponibile è Ciro Immobile che questa mattina ha svolto una corsetta intorno al perimetro del campo per poi rientrare in palestra. Il resto della squadra ha fatto il riscaldamento per poi passare alle prove tattiche che sembrano confermare la formazione vista giovedì scorso contro il Midtjylland con una sola novità che riguarda la difesa. Infatti torna Lazzari dalla squalifica e sarà schierato sulla fascia destra mentre sulla sinistra toccherà ad Hysaj con Marusic che osserverà un turno di riposo. Al centro della retroguardia coppia spagnola col rientrante Patric dopo il fastidio al collaterale e Mario Gila a protezione di Provedel. In mezzo al campo scontata la presenza di Milinkovic vista la squalifica contro la Roma con Basic e Marcos Antonio a completare il reparto. Sarri dopo esserselo “dimenticato” gli sta dando fiducia, ora tocca al croato dare una scossa alla sua carriera biancoceleste. Panchina per Cataldi e Luis Alberto per tirare il fiato così come per Pedro. Davanti infatti confermato in Europa Matteo Cancellieri, l’ex Hellas partirà largo a destra nel tridente con Zaccagni a sinistra e Felipe Anderson al centro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: