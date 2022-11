UEL | Feyenoord-Lazio, biancocelesti in partenza: destinazione Olanda | VIDEO

Poco più di 24 ore e la Lazio sarà di scena in Olanda, in casa del Feyenoord, nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. I biancocelesti, come gli olandesi, si giocheranno la qualificazione al prossimo turno della competizione. Proprio il profilo ufficiale Instagram dell’Europa League, in attesa della gara in programma domani alle 18:45, è tornato sul match d’andata all’Olimpico, vinto dalla squadra di Sarri per 4-2. In particolare, il video pubblicato, ha ripreso l’assist di Matias Vecino per Luis Alberto, che ha portato al gol del momentaneo 1-0. Il filmato è accompagnato dalla didascalia: “Quell’assist dell’ultima volta che Lazio e Feyenoord si sono affrontate…”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: