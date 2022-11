Feyenoord-Lazio, Sarri nel post partita: “Sconfitta che a livello di gioco non ci stava”

Dopo la sconfitta sul campo del Feyenoord, Felipe Anderson ha parlato così nel post partita del match ai microfoni di Sky Sport: europea “Siamo entrati per vincere la partita, dovevamo sfruttare meglio le occasioni, non ci siamo riusciti. Siamo giocatori esperti, non abbiamo avuto per tutta la partita la continuità del primo tempo. Non abbiamo sottovalutato il girone, siamo andati in campo per fare risultato, ci dispiace per il momento. Dobbiamo provare a vincere la Conference, dobbiamo sudare in ogni competizione che gioca la Lazio. Il derby si sente tanto, sarà una battaglia, daremo tutto”.

In seguito il brasiliano è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Siamo entrati bene in partita, le occasioni più belle sono state nel primo tempo, ci dispiace di non aver concluso. Sapevamo che sarebbe stata difficile, con un gol avremmo potuto esprimere meglio il nostro gioco e uscire con un risultato migliore. Mi dispiace di non aver concluso le occasioni che ho avuto, dispiace a tutti. Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni, lavoriamo per concludere bene e con cattiveria. Ci dispiace tanto. Il loro gol? Dal campo abbiamo visto una spinta su Patric, era fallo. Noi però non abbiamo i video, gli arbitri avrebbero potuto vederli, ma non mi piace commentare questi episodi. Questi giorni dobbiamo pensare a ciò che sta andando male, mettere a posto ciò che non va e provare a vincere con tutta la nostra forza. Mi piace tanto giocare in avanti, mi trovo bene davanti alla porta. Ogni giorno lavoro concentrato per giocare lì.”

