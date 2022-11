PAGELLE – Disastro generale. La difesa e Provedel confezionano il gol, Felipe spreca troppo

Provedel 4 – Ringrazia Danilo che calcia fuori da buona posizione in avvio di gara, reattivo sulla conclusione dal limite di Paixao che si ripete tirando fuori nella ripresa. Combina la prima frittata da quando veste la maglia della Lazio sbagliando l’uscita, errore che costa carissimo.

Lazzari 5 – E’ il giocatore sbagliato nel posto giusto, anzichè servire il più facile dei tap in prova il tiro col portiere in uscita. Unica discesa, per il resto tanti palloni persi e un ammonizione.

Dal 46′ Marusic 4,5 – E’ riuscito a fare una scivolata per togliere il pallone dalla disponibilità di Gimenez spostandolo di soli due centimetri.

Casale 5,5 – Per un’ora regge atleticamente i ritmi senza affanni, nella mezzora finale è sembrato in difficoltà. Poteva essere utile sulle palle inattive ma non arriva mai un cross.

Patric 5 – Avvio col brivido con un pallone regalato a Danilo, da quel momento sale di tono per poi scendere all’improvviso in occasione del gol decisivo di Gimenez facendosi sorprendere alle spalle.

Hysaj 5,5 – Si adatta sulla corsia mancina che non ama ma si applica con abnegazione e la giusta dose di cattiveria. Non male nemmeno quando si sposta a destra.

Milinkovic 4 – Era il capitano perchè aveva la fascia al braccio ma non lo ha dimostrato in quanto a carattere e personalità dentro il campo.

Marcos Antonio 5,5 – Gioca a massimo due tocchi in maniera semplice, si assume pochi rischi ma è mobile e fa correre veloce il pallone.

Dal 67′ Cataldi 5 – Un calcio d’angolo battuto alla ricerca dello schema quando non era il momento e solo tocchi orizzontali.

Basic 5 – Si presenta con una conclusione dal limite, unica giocata palla al piede che si ricorda del croato. Tanto lavoro oscuro che si lascia apprezzare ma è troppo poco.

Dal 67′ Vecino 5 – Doveva essere il giocatore di esperienza e temperamento, in Europa le sue prestazioni sono una discesa verso gli inferi per apporto mentale.

Cancellieri 5 – Bravo a spostarsi il pallone sul mancino ma apre troppo il mancino col pallone che sfiora il palo. Ci mette tigna ma poca precisione per poi scadere nel nervosismo.

Dall’81’ Romero 4 – Ha diciassette anni e gli si può perdonare l’errore ma è l’indice di quanto deve ancora crescere a dispetto di tutti coloro che lo reclamavano in campo.

Felipe Anderson 5 – Due volte può involarsi verso il portiere olandese e in entrambe le circostanze la sua corsa finisce con un calcio d’angolo, errori che pesano al triplice fischio.

Zaccagni 5 – Tanti spunti che mettono in crisi Geertruida ma non riesce a trovare la giocata vincente, la maggior parte dei suoi tentativi è all’altezza del centrocampo vedendo troppo lontana l’area avversaria.

Dal 63′ Pedro 5 – Una simulazione e una serie di cross regalati alla difesa del Feyenoord. Troppo poco per un giocatore del suo spessore.

All. Sarri 3 – Arrivare terzo in un girone del genere è una vergogna o probabilmente abbiamo sopravvalutato la Lazio in campo europeo. In un mondo al contrario sarebbe stata lLa settimana perfetta per arrivare al derby.

