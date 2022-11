Conferenza Mourinho: “La Lazio ha fatto un gioco intelligente, a noi con Dybala manca creatività”

Termina 0-1 il derby della Capitale in casa della Roma; la Lazio festeggia grazie alla rete di Felipe Anderson. L’allenatore giallorosso Josè Mourinho in conferenza stampa ha analizzato la sconfitta: “Il loro gioco è stato una conseguenza del vantaggio, blocco basso e tutti compatti; nella nostra cultura si chiama ‘gioco intelligente’, che hanno saputo fare bene. In settimana si è sempre parlato di Milinkovic e Immobile e mai dell’assenza di Dybala ma per questo gioco è fondamentale, non avevamo creatività negli ultimi 20 metri; poi senza Pellegrini è stato anche peggio. Nel recupero non abbiamo giocato 8 minuti, ma penso 1 e mezzo. Abraham e Zaniolo non sono creativi, Nicolò ha un potenziale fisico incredibile e quando trova spazi è imprendibile. La Roma crea molto ma non segna? Colpa mia, chiudiamo così“.

