Conferenza Sarri: “Oggi ordinati anche quando la gara era sporca. Vittoria ottenuta grazie al popolo laziale”

La Lazio batte la Roma con la rete di Felipe Anderson e si aggiudica così il derby della Capitale. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri in conferenza stampa ha commentato la vittoria: “Mourinho ha detto che l’assenza di Dybala vale più di quella di Immobile? Io ho avuto la fortuna di allenarli entrambi, sono giocatori speciali. Paolino ha caratteristiche diverse, molto meno goleador come Ciro ma ha qualità importanti: dire che vale più l’assenza dell’uno o dell’altro è difficile. Probabilmente se la Roma gioca come il primo tempo può essergli utile, come nel secondo tempo no, scomparirebbe; ad ogni modo sono due fuoriclasse. Oggi la partita era diventata difficile, sporca; con la loro fisicità potevano esserci situazioni scomodo. Noi iamo stati composti, non ci siamo disuniti. Nel finale sporco avere Ciro poteva essere importante, Felipe va innescato solo in maniera pulita; fa bene l’attaccante centrale, non dà riferimenti, è fastidioso, in più quest’anno ci sta mettendo anche qualche gol, ma fa bene da esterno e se rientra Ciro siamo contenti. Ora analizzeremo i difetti, ma la squadra ha fatto una buona prova: dobbiamo essere più attenti, ma analizzo la prestazione senza guardare il risultato. Giovedì eravamo arrabbiati per essere usciti dall’Europa League, ma non per la prova. Il pubblico? Io ai ragazzi stamattina in riunione ho detto che non si giocava per i punti, ma per il popolo laziale che da noi pretendeva anima e cuore: la vittoria deriva da loro. I ragazzi sono stati bravi a giocare nello sporco, rimanendo ordinati. Queste sono gare che danno forte motivazioni, per fare il salto di qualità servirà entrare così giovedì con il Monza: a quel punto si farebbe un passo in avanti, non dobbiamo cadere negli errori mentali. Luis Alberto? Ha avuto una sensazione brutta, pensavamo avesse qualcosa al ginocchio, poi quando si è rialzato ha detto di stare bene e non voleva più uscire ma il cambio lo stavamo già facendo; sembra un infortuna di lieve entità. Pedro? gli si stano indumento i polpacci e ha chiesto la sostituzione subito, visto che lo scorso hanno aveva avuto un problema proprio al polpaccio“.

