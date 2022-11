Il derby è della Lazio: le esultanze social dei calciatori biancocelesti | FOTO

La Lazio di Maurizio Sarri fa suo il derby. 0-1 firmato Felipe Anderson. Dopo aver festeggiato sul terreno dell’Olimpico, i calciatori biancocelesti si sono riversati sui propri profili social, continuando a gioire per la vittoria nel derby. Non solo, anche Sergej Milinkovic-Savic, dopo aver saltato il match per squalifica, è stato uno dei primi a festeggiare su Instagram.

