PAGELLE – Felipe strega la Roma: la Lazio vince con il cuore e con l’orgoglio

Provedel 8 – L’estremo difensore biancoceleste viene chiamato in causa in poche occasioni, si fa trovare pronto nel momento del bisogno.

Lazzari a 7,5 – Il terzino fa un ottimo primo tempo, prende un’ammonizione ma come tutto il reparto difensivo si fa sentire ed è sempre presente.

Casale 9 – Il centrale fa letteralmente una partita perfetta. Nessuna distrazione, chiusure precise e sempre presenti. Una sicurezza in difesa.

Romagnoli 8,5 – Anche lui difende con grinta e cuore , da vero laziale. I colpi di testa sono tutti i suoi, spazza e cancella le paure.

Marusic 7,5 – Il terzino si va valere sulla fascia, giocando di fisico e di astuzia.

Cataldi 9 – Partita ottima per il regista che lotta, gestisce e dirige la squadra per tutto l’incontro.

Luis Alberto 6,5 – Lo spagnolo era atteso, ma non ha regalato una delle sue migliori prestazioni. Poca la cattiveria mostrata in campo, ma resta comunque molta la dedizione.

Vecino 7,5 – Difficile sostituire uno come Milinkovic, ma in mezzo al campo si fa valere e combatte su tutti i palloni.

Zaccagni 8,5 – Prende falli, combatte e fa da collante tra attacco e centrocampo. Rilega molte volte in fase difensiva e recupera palloni. Una vera spina nel fianco.

Pedro 7,5 – Ottika partita per lo spagnolo che in un paio di occasioni fa secchi gli avversari saltandoli di netto. Il solito impegno mostrato in campo ripaga sempre.

Felipe Anderson 9,5 – Svolge una partita simile alla prestazione offerta con l’Atalanta. Un vero falso nueve che aiuta la squadra è sa essere decisivo nel momento del bisogno. È lui l’uomo parità che regala con la sua rete il successo al derby della Lazio.

