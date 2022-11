Roma-Lazio, Felipe Anderson: “Abbiamo lottato tutti insieme. Immobile? E’ un leader, mi ha dato dei consigli ma…”

Il fischietto di Roma–Lazio di oggi è stato l’arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio.

Nel primo tempo, il direttore della gara ammonisce Mancini per un fallo netto su Zaccagni. Orsato lascia correre al 10’ per un fallo ai danni di Luis Alberto, così come all’11 sulla sbracciata di Zaniolo su Cataldi. La mano di Smalling al limite dell’area viene valutata involontaria, per cui non viene concessa la punizione ai biancocelesti. Generosa l’ammonizione di Lazzari per un contatto su Zalewsky. Nella ripresa ammonito Vecino per un tocco di mano, situazione simile a quella di Celik che non viene sanzionato. Giusta la valutazione su El Shaarawy in area d’attacco. Tempo di recupero eccessivo.

