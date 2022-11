Roma-Lazio, Karsdorp nel pre partita: “Il derby è speciale. Per vincere dobbiamo essere al 120%”

A pochi minuti dal fischio d’inizio è intervenuto Rick Karsdorp ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: “Il derby è qualcosa di speciale, siamo al 100% ma dobbiamo essere al 120% per poter vincere la partita. Non è facile tornare dopo un infortunioo e un’operazione, ho recuperato velocemente. Sono pronto per stasera, come tutta la squadra.”

