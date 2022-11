Roma-Lazio, Lazzari: “Mi è uscita la spalla”

Al termine del primo tempo Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di DAZN. Il terzino ha parlato del suo infortunio durante il match in cui ha preso una brutta botta alla spalla, ecco le sue parole: “Mi è uscita e rientrata la spalla, mi fa malissimo, ora vedremo negli spogliatoi”. Ancora non si sa se scenderà in campo durante il secondo tempo oppure no.

