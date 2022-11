Roma-Lazio, le formazioni ufficiali

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per il derby in programma alle 18:00. Nell’elenco dei calciatori non risulta Ciro Immobile, ai box per infortunio, ma stando a quanto riporta il Corriere dello Sport il capitano sarà in panchina. Lo stesso attaccante ha chiesto di stare al fianco della squadra in occasione della stracittadina. Il suo impiego anche solo per una manciata di minuti, scrive il quotidiano, resta una remota ipotesi ma non è più da escludere.

