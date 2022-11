Roma-Lazio, Sarri nel post partita: “La vittoria è del nostro popolo biancoceleste”

Al termine del derby con la Roma, Maurizio Sarri ha analizzato così la gara ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le parole del tecnico biancoceleste: “In questa partita non abbiamo pensato, nei discorsi pre gara c’erano solo riferimenti a ciò che voleva il nostro popolo, che voleva una partita di cuore e anima ed è arrivata. Il derby è per loro, un popolo laziale che ci criticherà anche ma che ci è sempre vicino, era d’obbligo sfoderare una prova così: il risultato può arrivare o meno, ma la prestazione era importante e dedico la vittoria al nostro popolo. Sono contento per i ragazzi che hanno giocato e per Ciro che ci teneva tantissimo, è voluto venire in panchina per stare insieme agli altri, sono manifestazioni importanti. Era una partita non semplice per chi è entrato. Gli ultimi venti minuti hanno smesso anche loro di giocare a calcio, buttando palloni al limite per duelli aerei e riconquiste sporche, non era facile venirne fuori. Si diventa meno portati a rischiare qualcosa, ma anche nella situazione caotica la linea ha tenuto. Dal punto di vista emotivo è un enorme passo in avanti rispetto a Rotterdam, dimostrando di poter vincere quando la partita è sporca“.

