Roma, Mourinho: “Ci è mancata lucidità e qualità. Sconfitte negli scontri diretti? Immeritati, oggi la Lazio…”

L’allenatore della Roma, Jose Mourinho, è intervenuto ai microfoni di Dazn, per commentare la sconfitta della sua squadra nel derby contro la Lazio: “Troppa emozione, poca consapevolezza dell’obiettivo e dell’organizzazione di gioco. Non è facile giocare contro una squadra tutta bassa, che ha fatto una gestione molto intelligente del ritmo della partita. Noi senza quella luce di qualità che ci portano i giocatori. Senza Paulo e Lorenzo, in un gioco di 20/25 minuti, dove noi dobbiamo segnare, bisogna avere lucidità. La Lazio che ha detto “siamo qui per difendere il gol di vantaggio e giocare il meno tempo possibile”, lo hanno fatto bene. A noi è mancata lucidità e luce di qualità che può fare la differenza. Mancano i gol degli attaccanti? Non solo, anche il gioco di squadra, vincere un duello individuale, anche quando non hai lucidità. La squadra gioca troppo diretta, in questo caso i nostri attaccanti non l’hanno fatto.

Infortunio di Pellegrini? E’ normale, ci sono dei giocatori che giocano sempre e, se non lo fanno, la squadra va in difficoltà. Io ho due scelte possibili: o rischiamo non rischiamo, ma non abbiamo qualità. Abbiamo perso due partite in Europa League per questo. Pellegrini ha giocato a Siviglia, ha giocato contro l’Helsinki in un campo di plastica, l’altro ieri novanta minuti. E’ normale che arriva l’infortunio. Sono uomini, non macchina. Nella mia squadra non ci sono tanti giocatori che andranno al Mondiale, perché l’Italia non parteciperà. Infortunio perfettamente naturale.

Dybala? Lui vuole andare al Mondiale, è logico. Se c’è un’evoluzione buona nel suo infortunio, ci può stare domenica contro il Torino. Abbiamo bisogno di lui.

La Roma perde negli scontri diretti immeritatamente. Con l’Atalanta abbiamo perso con un solo tiro in porta subito, il Napoli ha avuto la partita più difficile e vince con il gol pazzesco di Osimhen. La Lazio oggi viene qui, fa mezzo gol e vince. Sono sconfitte immeritate, ma manca qualità negli ultimi 20 metri, manca il giocatore che la mette dentro, è vero, però l’identità a livello di mentalità di squadra, di cercare di fare il risultato, penso è intoccabile”.

