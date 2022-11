Serie A, il Torino non passa in casa del Bologna

L’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca è stato intervistato da SkySport in vista del derby di questa sera. Fonseca, naturalmente, ha parlato a favore dei giallorossi, ma ha avuto anche belle parole per il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Ecco le sue parole:

“Roma è un momento unico per la carriera di un allenatore: vivere questi sentimenti, vivere la città… il derby di Roma è una cosa diversa, continuo ad amare la città e i romanisti. Il gioco di Mourinho o Sarri? Domanda difficile, ma facile da capire. Se parliamo del calcio, ho sempre detto che Sarri era uno degli allenatori che mi piaceva di più per il suo modo di giocare e oggi non posso dire il contrario. Sono più vicino al modo di giocare di Sarri che di Mourinho, ma non è una critica a Mourinho.”

