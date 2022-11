SERIE A | Roma-Lazio, le probabili formazioni

Si conclude la sfida delle 18:00 tra Atalanta e Napoli con il risultato di 1-2. La squadra partenopea si porta a casa la vittoria battendo in rimonta i nerazzurri, passati inizialmente in vantaggio con il rigore di Lookman. A pareggiare subito i conti è stato Osimhen, mentre a completare il successo ci ha pensato Elmas. La squadra di Spalletti si conferma dunque sempre più prima di questo campionato portandosi 35 punti. La Dea di Gasperini invece rimane in seconda posizione con 27 punti.

_____________________________________________________________________________________

Terminano le prime sfide di questo sabato di Serie A tra Empoli e Sassuolo e Salernitana Cremonese. La prima gara ha visto trionfare il club toscano per 1-0 grazie alla rete di Baldanzi, che porta l’Empoli a quota 14 in dodicesima posizione. I neroverdi, con la sconfitta subita rimangono invece all’undicesimo posto con 15 punti. Quanto al secondo incontro, nessuna delle due formazioni è riuscita ad avere la meglio. Tra Salernitana e Cremonese è finita infatti 2-2, con le reti di Piatek e Coulibaly per i granata, e Okereke e Ciofani per la squadra lombarda. Con il punto conquistato la Salernitana rimane decima a 17 punti, mentre la Cremonese si porta a quota 6 punti al 19esimo posto.

