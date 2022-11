Capitan Cataldi sui social: “Non ho dormito per 3 notti. La serata perfetta. Il derby ti scorre nelle vene”

Non la dimenticherà mai. Insieme a lui anche tutti i tifosi biancocelesti. Il destino gli ha portato quella fascia da Capitano che tutti sognano di indossare quando sei un giocatore della tua squadra del cuore. A Danilo Cataldi è capitato proprio così. Fuori il Capitano della Lazio Ciro Immobile, fuori anche il suo vice e quindi non poteva che indossarla lui, su quel braccio. Dopo una notte perfetta dove la Lazio ha portato a casa i 3 punti, il centrocampista biancoceleste si lascia andare sui propri social:

“Non ho dormito per almeno tre notti. Non riuscivo a chiudere occhio, immaginavo a come sarebbe potuta andare: la giocata giusta da fare, il movimento, il passaggio. Ogni minimo dettaglio. Per un ragazzo nato e cresciuto nella Capitale come me, quella di ieri non è stata solo una partita. È la partita. Un sentimento che ti scorre nelle vene. Tutto quello che ho vissuto e provato sul campo dell’Olimpico ieri è stato qualcosa di meraviglioso. Unico. Una serata perfetta, degna della più bella città del mondo. Siamo stati gruppo, abbiamo vinto da famiglia, con un popolo biancoceleste che ci ha aiutato a tirare fuori il meglio da noi stessi. È un orgoglio indossare questa maglia e difenderla sempre. Ma soprattutto in una partita come quella di ieri. GRAZIE. @official_sslazio

Avanti verso i nostri obiettivi. INSIEME🦅

FORZA LAZIO⚪️🔵”

